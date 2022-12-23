Сенат Соединенных Штатов в четверг подавляющим большинство голосов одобрил законопроект о финансировании правительства в 2023 году на сумму 1,7 триллиона долларов, в котором предусмотрено почти 45 миллиардов долларов для помощи Украине и союзникам Вашингтона.

Об этом сообщает Европейская правда.

За документ проголосовали 68 сенаторов, еще 29 высказались против. Как сообщалось, к нему добавили поправку сенатора от Республиканской партии Линдси Грэма о конфискации активов российских олигархов и их передаче в пользу Украины.

Как сообщалось, на этой неделе Конгресс планирует утвердить бюджет США на следующий год, который, среди прочего, содержит «Акт о дополнительных ассигнованиях для Украины», предусматривающий почти $45 миллиардов расходов.

Ключевые статьи расходов предусматривают до $14,5 млрд на передачу Украине имущества по военным запасам решениям президента, $9 млрд на закупку военной помощи для Украины и $13,37 млрд финансовой поддержки.

Эти средства будут выделены в дополнение к рекордным $858 млрд. оборонных расходов на этот год.

Теперь законопроект должен быть одобрен Палатой представителей США и подписан президентом Джо Байденом для вступления в силу. Это должно произойти до пятницы включительно, иначе в американском правительстве наступит шатдаун (временное прекращение работы из-за отсутствия согласованного финансирования).