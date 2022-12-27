По состоянию на 25 декабря 144 компании с иностранным капиталом полностью завершили выход с рынка РФ, еще 1164 находятся в процессе выхода. В отличие от компаний из США и стран ЕС, китайские компании не спешат покидать российский рынок, лишь 10% из них анонсировали выход.

Об этом говорится в мониторинге KSE Institute, посвященном присутствию иностранного бизнеса на рынке России.

По данным KSE Institute, компании, полностью покинувшие РФ, имели 284,2 тыс. сотрудников, 14,9 миллиарда долларов капитала и 31,7 миллиарда долларов активов.

Аналитики подсчитали, что в 144 компаниях, полностью вышедших из РФ, работало 20,4% персонала, занятого в иностранных компаниях. В 2021 году они сгенерировали 36,2 миллиарда долларов выручки и уплатили 3,2 миллиарда долларов налогов в федеральный бюджет.

В то же время 495 иностранных компаний сократили текущие операции или приостановили новые инвестиции, а 1201 компания остается работать в РФ.

Компании из Китая не спешат покидать РФ. По подсчетам KSE Institute, из 112 китайских компаний 78% все еще остаются в России, 9% выжидают, и только 10% компаний находятся в процессе выхода.

Среди китайских компаний, анонсировавших выход с российского рынка — Lifan, DJI, Loongson, UnionPay, TikTok. 87 компаний из Китая остаются работать в РФ.

После введения антироссийских санкций Китай нарастил объемы торговли с РФ. За период с января по ноябрь 2022 г. товарооборот между двумя странами вырос на 32%, достигнув рекордных 172,4 миллиарда долларов. За 11 месяцев Китай поставил в РФ товаров на сумму 67,3 миллиарда долларов. Это на 13,4% больше, чем за аналогичный период в 2021 году.

Напомним, после освобождения Херсона в Николаев начали возвращаться многие малые предприятия, однако крупный бизнес пока не спешит восстанавливать мощности в регионе.