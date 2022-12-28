Национальный банк Украины установил требования к предоставлению услуг по оплате цифрового контента и благотворительности, чтобы предотвращать мошеннические операции.
Об этом сообщила пресс-служба НБУ.
Так, предоставлятели таких платежных услуг (операторы или провайдеры телекоммуникаций) смогут выполнять платежные операции по оплате цифрового контента и уплаты средств на благотворительные цели исключительно идентифицированным абонентам на основании договора с продавцами цифрового контента и благотворительными организациями.
«Это сделано с целью усиления безопасности пользователей платежных услуг и предотвращения мошеннических операций, связанных с оплатой цифрового контента и оплатой средств благотворительным организациям», – пояснили в НБУ.
Для физлиц - продавцов цифрового контента НБУ потребует ФИО, удостоверение личности и абонентский номер или другой сетевой идентификатор конечного оборудования, за которым получаются услуги, или лицевой счет абонента.
От юридических лиц требуется наименование, идентификационный код и абонентский номер или сетевой идентификатор конечного оборудования, за которым получаются услуги, или лицевой счет абонента.
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Национальный банк Украины установил требования к предоставлению услуг по оплате цифрового контента и благотворительности, чтобы предотвращать мошеннические операции.
Об этом сообщила пресс-служба НБУ.
Так, предоставлятели таких платежных услуг (операторы или провайдеры телекоммуникаций) смогут выполнять платежные операции по оплате цифрового контента и уплаты средств на благотворительные цели исключительно идентифицированным абонентам на основании договора с продавцами цифрового контента и благотворительными организациями.
«Это сделано с целью усиления безопасности пользователей платежных услуг и предотвращения мошеннических операций, связанных с оплатой цифрового контента и оплатой средств благотворительным организациям», – пояснили в НБУ.
Для физлиц - продавцов цифрового контента НБУ потребует ФИО, удостоверение личности и абонентский номер или другой сетевой идентификатор конечного оборудования, за которым получаются услуги, или лицевой счет абонента.
От юридических лиц требуется наименование, идентификационный код и абонентский номер или сетевой идентификатор конечного оборудования, за которым получаются услуги, или лицевой счет абонента.