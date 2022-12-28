Все причитающиеся средства ВПЛ выплачиваются в полном объеме. Об этом сообщила Вице-премьер-министр – Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук в одном из телеэфиров, сообщает пресс-служба министерства.

Она уточнила, что с начала полномасштабного вторжения внутренние переселенцы получили более 47 млрд. гривен на проживание. Речь идет о 3 тыс. гривен ежемесячного пособия для детей и людей с инвалидностью и 2 тыс. гривен для других лиц.

900 млн гривен потрачено на компенсацию расходов собственникам жилья, принявшим у себя ВПЛ по программе «Убежище». Ею воспользовались более 4 миллионов наших сограждан.

– Эти средства направлены на компенсацию коммунальных услуг тем, кто предоставил убежище нашим соотечественникам, вынужденно покинувшим свои дома и нуждающимся в домашнем уюте. Это существенная мотивация и благодарность украинцам, которые в тяжелое для государства время объединились и продолжают помогать тем, кто в этом нуждается, – сказала Ирина Верещук.

Вице-премьер-министр напомнила, что в следующем году владельцы жилья, приютившие переселенцев, будут получать вдвое большую компенсацию за коммунальные услуги – 900 гривен в месяц за одного человека.