Нижнее белье – это интимный подарок, он будет уместным, если вы долго состоите в отношениях. Многие мужчины опасаются преподносить такие презенты. Им сложно сориентироваться в размерах и ассортименте. Однако, зная некоторые хитрости, вы с легкостью подберете белье, которое вызовет восторг у вашей избранницы.
Не стоит покупать дешевые комплекты на рынке. Они продемонстрируют ваш дурной вкус. Кроме того, в глазах девушки вы можете показаться жадным. Выбирайте изделия известных домов моды. К таковым относится бренд La Perla, Victoria’s Secret, I.D. Sarrieri, Gucci и другие марки.
Слишком тесное или просторное белье расстроит девушку, поэтому выбору размера стоит уделить большое внимание. Вам придется проявить находчивость, так как вопросы о размере, заданные вашей девушке, будут как минимум неуместными и могут выдать интригу будущего подарка.
Маленькие хитрости:
Универсальными считаются три оттенка:
Это не значит, что нужно покупать белье этих тонов. В магазине вы отыщите вещи всех возможных цветов. Оригинально и роскошно смотрятся трусики и лифчики бордового, синего, розового цветов. Белье может быть однотонным или с узором. Эффектно выглядят кружевные модели и варианты с цветочками, горошком и пр.
Безусловно, наборы белья выглядят великолепно. Выбирая такие варианты, не стоит беспокоиться о подборе пары к трусикам или лифчику. Но комплекты шьются на девушек модельной внешности, с идеальными параметрами 90-60-90. Далеко не каждая представительница прекрасного пола может похвастаться идеальной фигурой. Лучше попросите консультанта в магазине подобрать отдельно трусики и бюстгальтер.
При выборе белья в подарок для девушки есть ряд табу. Не нужно покупать следующие вещи:
Как видите, выбрать белье несложно. Положитесь на свой вкус и подсказки продавца. Тогда вы порадуете девушку красивым романтичным подарком.
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Нижнее белье – это интимный подарок, он будет уместным, если вы долго состоите в отношениях. Многие мужчины опасаются преподносить такие презенты. Им сложно сориентироваться в размерах и ассортименте. Однако, зная некоторые хитрости, вы с легкостью подберете белье, которое вызовет восторг у вашей избранницы.
Не стоит покупать дешевые комплекты на рынке. Они продемонстрируют ваш дурной вкус. Кроме того, в глазах девушки вы можете показаться жадным. Выбирайте изделия известных домов моды. К таковым относится бренд La Perla, Victoria’s Secret, I.D. Sarrieri, Gucci и другие марки.
Слишком тесное или просторное белье расстроит девушку, поэтому выбору размера стоит уделить большое внимание. Вам придется проявить находчивость, так как вопросы о размере, заданные вашей девушке, будут как минимум неуместными и могут выдать интригу будущего подарка.
Маленькие хитрости:
Универсальными считаются три оттенка:
Это не значит, что нужно покупать белье этих тонов. В магазине вы отыщите вещи всех возможных цветов. Оригинально и роскошно смотрятся трусики и лифчики бордового, синего, розового цветов. Белье может быть однотонным или с узором. Эффектно выглядят кружевные модели и варианты с цветочками, горошком и пр.
Безусловно, наборы белья выглядят великолепно. Выбирая такие варианты, не стоит беспокоиться о подборе пары к трусикам или лифчику. Но комплекты шьются на девушек модельной внешности, с идеальными параметрами 90-60-90. Далеко не каждая представительница прекрасного пола может похвастаться идеальной фигурой. Лучше попросите консультанта в магазине подобрать отдельно трусики и бюстгальтер.
При выборе белья в подарок для девушки есть ряд табу. Не нужно покупать следующие вещи:
Как видите, выбрать белье несложно. Положитесь на свой вкус и подсказки продавца. Тогда вы порадуете девушку красивым романтичным подарком.
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