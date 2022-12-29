Нижнее белье – это интимный подарок, он будет уместным, если вы долго состоите в отношениях. Многие мужчины опасаются преподносить такие презенты. Им сложно сориентироваться в размерах и ассортименте. Однако, зная некоторые хитрости, вы с легкостью подберете белье, которое вызовет восторг у вашей избранницы.

Бренд

Не стоит покупать дешевые комплекты на рынке. Они продемонстрируют ваш дурной вкус. Кроме того, в глазах девушки вы можете показаться жадным. Выбирайте изделия известных домов моды. К таковым относится бренд La Perla, Victoria’s Secret, I.D. Sarrieri, Gucci и другие марки.

Размер

Слишком тесное или просторное белье расстроит девушку, поэтому выбору размера стоит уделить большое внимание. Вам придется проявить находчивость, так как вопросы о размере, заданные вашей девушке, будут как минимум неуместными и могут выдать интригу будущего подарка.

Маленькие хитрости:

сфотографируйте бирки трусиков и бюстгальтера девушки;

покажите продавцу в магазине нижнего белья фотографию избранницы в полный рост, консультант легко определит размер по снимку;

разузнайте нужную информацию у общих знакомых: подруги, сестры, мамы.

Цвет белья

Универсальными считаются три оттенка:

черный;

белый;

красный.

Это не значит, что нужно покупать белье этих тонов. В магазине вы отыщите вещи всех возможных цветов. Оригинально и роскошно смотрятся трусики и лифчики бордового, синего, розового цветов. Белье может быть однотонным или с узором. Эффектно выглядят кружевные модели и варианты с цветочками, горошком и пр.

Стоит ли покупать комплект

Безусловно, наборы белья выглядят великолепно. Выбирая такие варианты, не стоит беспокоиться о подборе пары к трусикам или лифчику. Но комплекты шьются на девушек модельной внешности, с идеальными параметрами 90-60-90. Далеко не каждая представительница прекрасного пола может похвастаться идеальной фигурой. Лучше попросите консультанта в магазине подобрать отдельно трусики и бюстгальтер.

Что не нужно покупать

При выборе белья в подарок для девушки есть ряд табу. Не нужно покупать следующие вещи:

Утягивающее и корректирующее белье – ваша избранница воспримет такой подарок как намек на ее плохую фигуру.

Комплекты для ролевых игр – этот нюанс стоит согласовать со второй половинкой.

Необычные модели белья – боди, бюстье, стринги, танга. Если вы не видели такие вещицы на девушке, то, возможно, она их не носит. Тогда покупка этих аксессуаров окажется бесполезной и неуместной.

Как видите, выбрать белье несложно. Положитесь на свой вкус и подсказки продавца. Тогда вы порадуете девушку красивым романтичным подарком.

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