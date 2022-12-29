Каждый начинающий предприниматель, собирающийся открыть интернет-магазин обуви, особое внимание уделяет ассортименту продукции. Очень важно, чтобы посетитель, который пришел в ваш виртуальный или офлайн магазин не покинул его без покупки. Ниже рассмотрим самые востребованные категории обуви, которые стоит приобрести оптом.

Самая популярная женская обувь

В гардеробе практически любой представительницы прекрасного пола присутствует множество пар различных моделей на все жизненные ситуации. В любом случае для создания необходимого ассортимента стоит приобрести следующие категории обуви:

летние варианты – босоножки, сандалии, шлепанцы;

зимнюю обувь – сапоги, ботинки, луноходы, угги;

весенне-осенние изделия – ботильоны, туфли, ботинки;

удобную обувь – мокасины, балетки, кеды, кроссовки.

Также стоит обратить внимание на нарядную обувь и купить туфли женские оптом. Не лишними станут и разнообразные домашние варианты: кроксы, тапочки. Пополнять и обновлять ассортимент стоит в зависимости от времени года, выхода новых, актуальных моделей.

Востребованные мужские категории обуви

Многие мужчины не слишком разбираются в моделях и видах обуви. Большинство вспомнят: туфли, кроссовки и ботинки, некоторые также могут упомянуть мокасины или кеды. Как правило, представители сильной половины человечества прежде всего ценят в обуви комфорт и практичность.

Чтобы клиенты вашего магазина имели возможность выбрать и купить нужный вариант, можно приобрести следующие категории мужской обуви:

кеды и кроссовки – удобные изделия из кожи и искусственных материалов;

зимние модели – ботинки, сапоги, угги, которые будут не только удобными, но и теплыми;

летнюю обувь – сандалии, шлепанцы, также стоит приобрести мокасины мужские оптом в Украине, они пользуются особой популярностью.

Если вы желаете максимально расширить ассортимент, можно закупить кроксы и галоши для хозяйственных работ или такие спортивные варианты как бутсы.

Покупая мужскую обувь оптом, стоит учитывать такие критерии как размер, стоимость и материал изготовления. В последнем случае наиболее востребованными среди покупателей считаются кожа, текстиль и замша. Не менее важен и дизайн реализуемых изделий. Это должны быть актуальные модели, соответствующие модным веяниям и тенденциям. В этом случае купленная оптом обувь обеспечит приток клиентов, а значит и рост прибыли.

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