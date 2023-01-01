Американский бизнесмен Илон Маск стал первым человеком в истории, потерявшим 200 млрд долларов. В ноябре 2021 года его состояние достигло пика в 340 млрд долларов, однако в последние недели сократилось до 137 млрд после падения акций Tesla.

Об этом пишет Bloomberg.

Как сообщает издание, падение акций было настолько резким (в 2022 году они упали на 65%), и в этом году Маск продал их настолько много, чтобы оплатить покупку Twitter, что они больше не являются его крупнейшим активом. Сейчас его основным активом является SpaceX – он владеет 42,2% акций компании.

В общей сложности за год Tesla потеряла $895 миллиардов капитализации, а акции обвалились до показателей 2020 года. Резкое падение обусловлено опасениями инвесторов, что предприниматель уделяет слишком много внимания компании Twitter, а также прогнозам по уменьшению спроса на электромобили в Китае.

До декабря 2022 г. бизнесмен оставался самым богатым человеком в мире, пока его не опередил французский магнат и владелец компании по производству брендовой одежды LVMH Бернар Арно. Его состояние оценивается в 188,6 млрд долларов.

Напомним, что социальная сеть Twitter сменит свою новую функцию подсчета просмотров и позволит пользователям при желании отключать ее.