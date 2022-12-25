Социальная сеть Twitter сменит свою новую функцию подсчета просмотров и позволит пользователям при желании отключать ее.

Об этом владелец компании Илон Маск написал 24 декабря в ответ на комментарий о новом дизайне.

— Мы приведем в порядок эстетику и добавим возможность отключать его [счетчик], но я думаю, что он понравится почти всем, – сказал он.

Напомним, что глава компании Twitter Илон Маск подтвердил, что в соцсети планируют увеличить разрешенное количество знаков в посте до четырех тысяч. В настоящее время максимальное количество знаков составляет 280.