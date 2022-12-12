Глава компании Twitter Илон Маск подтвердил, что в соцсети планируют увеличить разрешенное количество знаков в посту до четырех тысяч. В настоящее время максимальное количество знаков составляет 280.

Маск подтвердил эту информацию, ответив на этот вопрос в Twitter.

В то же время, другие пользователи раскритиковали такие планы в соцсети. Они подчеркнули, что именно короткие посты и ответы являются особенностью Twitter, а расширение диапазона разрешенных знаков превратит ее в другие соцсети, в частности, такие как Facebook.

Соцсеть Twitter с момента своего появления лишь однажды повышала разрешенное количество знаков. С самого начала максимальное количество знаков в постах было 140, но в 2017 году его подняли до 280.

Напомним, в течение первой недели после того, как Илон Маск приобрел Twitter, ежедневный рост числа пользователей достиг максимальных показателей.