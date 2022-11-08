В течение первой недели после того, как Илон Маск приобрел Twitter, ежедневный рост числа пользователей достиг максимальных показателей.

Об этом стало известно из внутреннего документа компании, который удалось получить The Verge .

Увеличение количества монетизированных ежедневных пользователей Twitter ускорилось до 20%. Растет и сегмент крупнейшего рынка соцсети – США. С конца второго квартала платформа прибавила более 15 миллионов пользователей.

Ранее Маск говорил, что после объявления о покупке Twitter «количество пользователей значительно выросло по всему миру». В последний раз компания публично отчитывалась о 237,8 миллионах пользователей и 16,6-процентном годовом темпе роста за второй квартал.

Несмотря на это, рекламодатели продолжают бежать из Twitter. В последние дни несколько крупных компаний приостановили рекламу на Twitter, в частности General Motors, Audi, Pfizer, General Mills, Volkswagen и другие известные корпорации, опасающиеся возможных изменений в политике Twitter.

Напомним, новый владелец Twitter, американский бизнесмен Илон Маск поставил сотрудникам первый ультиматум: ввести платную верификацию в соцсети в сжатые сроки или уйти из компании.