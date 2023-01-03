В Хорватии почти беспроблемно прошел первый рабочий понедельник с момента перехода страны на евро, за исключением случаев завышения цен под видом конвертации.

Об этом сообщает «Балканский обозреватель».

Несмотря на опасения, проблем с работой банкоматов и банковских карт не произошло. Единственное, на что массово начали жаловаться люди — подорожание товаров в крупных магазинах и мелких лавках под видом конвертации и округления.

В этой связи премьер Андрей Пленкович собрал на совещание руководителей профильных министерств и ведомств по защите потребителей от необоснованного повышения цен. «Введение евро не является поводом для повышения цен на товары и услуги», - подчеркнул премьер.

В то же время, в Союзе защиты прав потребителей говорят, что это прогнозируемая ситуация, потому что так же происходило и в соседних Италии и Словении во время их перехода на евро.

Напомним, с 1 января Хорватия стала членом еврозоны. Первые две недели будет действовать переходный период, когда банкоматы адаптируют к снятию евро, а рассчитываться можно и в евро, и в кунах, однако в случае расчета в кунах остальные должны выдаваться в евро.