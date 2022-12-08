Послы стран ЕС в Брюсселе не высказали возражений против присоединения Хорватии к Шенгенской зоне в следующем году, что указывает на то, что окончательное решение должно быть одобрено в четверг.

Как сообщает «Европейская правда», об этом пишет хорватское издание Jutarnji List со ссылкой на дипломатические источники.

На заседании Coreper (Комитет постоянных представителей) в среду «ни один голос не был отдан против Хорватии, что указывает на то, что министры внутренних дел официально одобрят решение», когда соберутся на заседание в четверг, пишет издание.

Министры проведут два отдельных голосования по расширению Шенгенской зоны: одно по Хорватии, которое, как ожидается, пройдет без задержек, и другое по присоединению Болгарии и Румынии, которое, возможно, будет не принято из-за оппозиции Австрии и Нидерландов.

Австрия дала понять, что выступает за Хорватию, но будет против Болгарии и Румынии, вступивших в ЕС в 2007 году, в то время как Нидерланды готовы принять Румынию, но не Болгарию.

Хорватия, последняя страна, вступившая в ЕС в июле 2013 года, также станет членом еврозоны в январе.

Напомним, украинский оператор рынка электроэнергии стал членом Комитета операторов ЕС.