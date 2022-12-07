АО «Оператор рынка» присоединилось к Комитету европейских операторов рынка – NEMO Committee – в статусе наблюдателя за работой объединенного спотового рынка электрической энергии ЕС.

Об этом сообщаетпресс-служба госкомпании.

Соглашение на присоединение дали все номинированные операторы рынка (NEMO), а также все операторы системы передачи (TSO) европейских государств.

Комитет NEMO создан ЕС для урегулирования всех организационных вопросов, связанных с функционированием объединенного спотового рынка электрической энергии – SDAC (single day-ahead coupling) и SIDC (Single Intraday Coupling).