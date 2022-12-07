АО «Оператор рынка» присоединилось к Комитету европейских операторов рынка – NEMO Committee – в статусе наблюдателя за работой объединенного спотового рынка электрической энергии ЕС.
Об этом сообщаетпресс-служба госкомпании.
Соглашение на присоединение дали все номинированные операторы рынка (NEMO), а также все операторы системы передачи (TSO) европейских государств.
Комитет NEMO создан ЕС для урегулирования всех организационных вопросов, связанных с функционированием объединенного спотового рынка электрической энергии – SDAC (single day-ahead coupling) и SIDC (Single Intraday Coupling).
«Статус наблюдателя в NEMO позволяет АО «Оператор рынка» начать техническую подготовку для объединения спотовых рынков Украины и Европы, которое в тестовом режиме может начаться уже во втором квартале следующего года, и изучить более подробно работу SDAC и SIDC EUROPE», - объяснили в компании.
Напомним, в Николаеве и области будут действовать обновленные графики почасовых отключений электроэнергии.
Если не будет новых обстрелов, Украина может вернуться к плановым графикам отключения электроэнергии уже на этой неделе.
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АО «Оператор рынка» присоединилось к Комитету европейских операторов рынка – NEMO Committee – в статусе наблюдателя за работой объединенного спотового рынка электрической энергии ЕС.
Об этом сообщаетпресс-служба госкомпании.
Соглашение на присоединение дали все номинированные операторы рынка (NEMO), а также все операторы системы передачи (TSO) европейских государств.
Комитет NEMO создан ЕС для урегулирования всех организационных вопросов, связанных с функционированием объединенного спотового рынка электрической энергии – SDAC (single day-ahead coupling) и SIDC (Single Intraday Coupling).
«Статус наблюдателя в NEMO позволяет АО «Оператор рынка» начать техническую подготовку для объединения спотовых рынков Украины и Европы, которое в тестовом режиме может начаться уже во втором квартале следующего года, и изучить более подробно работу SDAC и SIDC EUROPE», - объяснили в компании.
Напомним, в Николаеве и области будут действовать обновленные графики почасовых отключений электроэнергии.
Если не будет новых обстрелов, Украина может вернуться к плановым графикам отключения электроэнергии уже на этой неделе.