Microsoft с 10 января прекращает поддержку операционной системы Windows 8.1.

Об этом сообщает пресс-служба компании, пишет «Экономическая правда».

«Напомним, что 10 января 2023 г. поддержка Windows 8.1 закончится, после чего техническая помощь и обновление программного обеспечения не будут предоставляться. Если у вас есть устройства Windows 8.1, рекомендуется обновить их до более актуального поддерживаемого выпуска Windows. Если устройства не отвечают техническим требованиям для запуска текущего выпуска Windows, рекомендуется заменить устройство на поддерживающее Windows 11 устройство», — заявили в компании.

Microsoft не предлагает программу расширенного обновления безопасности (ESU) для Windows 8.1.

Продолжение использования Windows 8.1 после 10 января 2023 г. может увеличить склонность организации к рискам безопасности или повлиять на ее способность выполнять обязательства по соответствию, добавили в компании.

Напомним, 14 октября 2025 года Microsoft прекратит поддержку Windows 10 — чуть больше, чем через 10 лет после первого представления операционной системы.