Роутеры, или маршрутизаторы — это устройства беспроводной передачи данных. Проще говоря, это приспособления, которые «раздают» интернет по Wi-Fi на мобильные устройства. Именно роутеры помогают экономить трафик в тарифном мобильном плане и подгружать данные с высокой скоростью, когда мобильной сети рядом нет.

Не так давно на рынке появилась новинка, а именно 3G/4G/LTE маршрутизаторы, получающие доступ к сети через интернет-модем или SIM-карту. Разберемся, какие основные особенности имеют эти роутеры.

Подключается роутер к сети не через кабель, а с помощью SIM-карты

Для подключения устройства к сети потребуется симка для роутера, так как WAN-порта для оптоволоконного кабеля роутер не имеет. Рекомендуем тариф СуперГиг от мобильного оператора Киевстар. Условия в нем такие:

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Никаких проводов и сложных настроек

Вместо сетевого кабеля здесь SIM-карта, которую нужно просто вставить в слот и включить устройство. 3G/4G/LTE маршрутизаторы будут идеальными для тех, кто устал от лишних проводов. Большинство современных моделей совместимы со всеми мобильными операторами, что делает подключение стабильным и плавным.

Мобильность

В то время как обычные роутеры — стационарны, 3G/4G/LTE маршрутизаторы можно брать с собой и пользоваться в любой точке Украины. Командировка, отпуск, поездка за город или визит к друзьям: оставайтесь на связи 24/7!

Экономия

Обычные маршрутизаторы требуют подключения к сети через кабель, провести который не всегда есть возможность. Кроме того, оптоволокно и его подводка к вашему дому будут стоить денег, как и DSL-модемы и услуга прокладки кабелей.

Подключение нескольких устройств одновременно

3G/4G/LTE маршрутизаторы позволят с легкостью подключить несколько устройств одновременно без потери скорости и задержек. Кроме того, такие роутеры имеют встроенные модули Wi-Fi и LTE, а также порт Ethernet для подключения ПК и других проводных устройств.

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