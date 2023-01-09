Роутеры, или маршрутизаторы — это устройства беспроводной передачи данных. Проще говоря, это приспособления, которые «раздают» интернет по Wi-Fi на мобильные устройства. Именно роутеры помогают экономить трафик в тарифном мобильном плане и подгружать данные с высокой скоростью, когда мобильной сети рядом нет.
Не так давно на рынке появилась новинка, а именно 3G/4G/LTE маршрутизаторы, получающие доступ к сети через интернет-модем или SIM-карту. Разберемся, какие основные особенности имеют эти роутеры.
Для подключения устройства к сети потребуется симка для роутера, так как WAN-порта для оптоволоконного кабеля роутер не имеет. Рекомендуем тариф СуперГиг от мобильного оператора Киевстар. Условия в нем такие:
Безлим трафик;
300 Гб интернета без доплат на первый месяц после активации пакета, купленного в магазине Киевстар;
Без звонков и SMS.
Подключить СуперГиг можно двумя способами:
Позвонить на 477*1 и изменить тариф, если вы — клиент Киевстар с тарифом предоплаты;
Посетить магазин Киевстар и приобрести стартовый пакет там.
Вместо сетевого кабеля здесь SIM-карта, которую нужно просто вставить в слот и включить устройство. 3G/4G/LTE маршрутизаторы будут идеальными для тех, кто устал от лишних проводов. Большинство современных моделей совместимы со всеми мобильными операторами, что делает подключение стабильным и плавным.
В то время как обычные роутеры — стационарны, 3G/4G/LTE маршрутизаторы можно брать с собой и пользоваться в любой точке Украины. Командировка, отпуск, поездка за город или визит к друзьям: оставайтесь на связи 24/7!
Обычные маршрутизаторы требуют подключения к сети через кабель, провести который не всегда есть возможность. Кроме того, оптоволокно и его подводка к вашему дому будут стоить денег, как и DSL-модемы и услуга прокладки кабелей.
3G/4G/LTE маршрутизаторы позволят с легкостью подключить несколько устройств одновременно без потери скорости и задержек. Кроме того, такие роутеры имеют встроенные модули Wi-Fi и LTE, а также порт Ethernet для подключения ПК и других проводных устройств.
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Роутеры, или маршрутизаторы — это устройства беспроводной передачи данных. Проще говоря, это приспособления, которые «раздают» интернет по Wi-Fi на мобильные устройства. Именно роутеры помогают экономить трафик в тарифном мобильном плане и подгружать данные с высокой скоростью, когда мобильной сети рядом нет.
Не так давно на рынке появилась новинка, а именно 3G/4G/LTE маршрутизаторы, получающие доступ к сети через интернет-модем или SIM-карту. Разберемся, какие основные особенности имеют эти роутеры.
Для подключения устройства к сети потребуется симка для роутера, так как WAN-порта для оптоволоконного кабеля роутер не имеет. Рекомендуем тариф СуперГиг от мобильного оператора Киевстар. Условия в нем такие:
Безлим трафик;
300 Гб интернета без доплат на первый месяц после активации пакета, купленного в магазине Киевстар;
Без звонков и SMS.
Подключить СуперГиг можно двумя способами:
Позвонить на 477*1 и изменить тариф, если вы — клиент Киевстар с тарифом предоплаты;
Посетить магазин Киевстар и приобрести стартовый пакет там.
Вместо сетевого кабеля здесь SIM-карта, которую нужно просто вставить в слот и включить устройство. 3G/4G/LTE маршрутизаторы будут идеальными для тех, кто устал от лишних проводов. Большинство современных моделей совместимы со всеми мобильными операторами, что делает подключение стабильным и плавным.
В то время как обычные роутеры — стационарны, 3G/4G/LTE маршрутизаторы можно брать с собой и пользоваться в любой точке Украины. Командировка, отпуск, поездка за город или визит к друзьям: оставайтесь на связи 24/7!
Обычные маршрутизаторы требуют подключения к сети через кабель, провести который не всегда есть возможность. Кроме того, оптоволокно и его подводка к вашему дому будут стоить денег, как и DSL-модемы и услуга прокладки кабелей.
3G/4G/LTE маршрутизаторы позволят с легкостью подключить несколько устройств одновременно без потери скорости и задержек. Кроме того, такие роутеры имеют встроенные модули Wi-Fi и LTE, а также порт Ethernet для подключения ПК и других проводных устройств.
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