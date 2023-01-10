Кабинет Министров Украины одобрил привлечение макрофинансовой помощи от Европейского Союза на 2023 год на сумму до 18 миллиардов евро.

Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук.

— Одобрено привлечение займа от Европейского Союза в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании между Украиной как Заемщиком и Европейским Союзом как Кредитором и Кредитного Соглашения между Украиной как Заемщиком и Национальным банком Украины как Агентом Заемщика и Европейским Союзом как Кредитором2 по Инструменту (макрофинансовая помощь +) на сумму до 18 миллиардов евро), - написал Тарас Мельничук.