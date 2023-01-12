Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что с 1 января в небольшом объеме начался импорт электроэнергии в Украину.

Об этом пишет «Интерфакс-Украина».

Галущенко пояснил, что закупка электричества началась благодаря решению правительства, гарантирующего непрерывное электроснабжение потребителям, импортирующим электричество.

Министр отметил, что возможные объемы импорта будут зависеть от ремонта энергетической инфраструктуры в ближайшие дни. Также на это будут влиять возможные новые российские обстрелы. «Но, безусловно, на импорт мы тоже рассчитываем», - резюмировал Галущенко.

Минэнерго 3 января сообщало, что согласованные коммерческие перетоки между ЕС и Украиной и Молдовой составляли 0,7 ГВт ночью и 0,6 ГВт днем.

«Эти объемы недостаточно для полного покрытия дефицита мощностей в вечерние пиковые часы, однако привлечение импорта значительно уменьшит объем небаланса», — сообщили в Минэнерго.

В начале января Минэнерго сообщило, что промышленным потребителям, импортирующим электроэнергию из ЕС, обеспечат непрерывное электроснабжение. Такую гарантию ввели до 30 апреля.

В министерстве пояснили, что импорт электроэнергии является одним из инструментов снижения дефицита в энергосистеме Украины, возникшего в результате систематических российских обстрелов энергообъектов.

Ведомство прогнозирует, что дополнительные гарантии для импортеров электроэнергии из ЕС позволят перераспределить высвободившиеся мощности украинского поколения, уменьшив таким образом общее количество отключенных абонентов.

Однако во избежание манипуляций графики почасовых отключений не будут применяться, если потребитель будет импортировать объемы не меньше собственного потребления в сентябре 2022 года — до применения принудительных ограничений электроснабжения.