Продажи автомобилей упали на 58,8% в 2022 году. По данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи в декабре снизились на 50,2%.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные АЕБ.
Российская автомобильная промышленность стала одним из наиболее пострадавших секторов экономики РФ из-за западных санкций, введенных после вторжения Москвы в Украину в феврале.
Вторжение Москвы в Украину 24 февраля спровоцировало массовый отток корпораций из России. Территорию государства агрессора покинули все ведущие мировые производители, которые продали свои заводы с большим ущербом и закрыли представительства.
Напомним, компания Nissan Motor передаст свой бизнес в России государственной компании за 1 евро.
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Продажи автомобилей упали на 58,8% в 2022 году. По данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи в декабре снизились на 50,2%.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные АЕБ.
Российская автомобильная промышленность стала одним из наиболее пострадавших секторов экономики РФ из-за западных санкций, введенных после вторжения Москвы в Украину в феврале.
Вторжение Москвы в Украину 24 февраля спровоцировало массовый отток корпораций из России. Территорию государства агрессора покинули все ведущие мировые производители, которые продали свои заводы с большим ущербом и закрыли представительства.
Напомним, компания Nissan Motor передаст свой бизнес в России государственной компании за 1 евро.