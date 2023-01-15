Смерть любого человека это априори очень печальное событие. Чувство боли и горечи, а также невозможность что-то изменить, особенно тяжело для близких и родных. Всё, что остается в этом случае — провести усопшего в последний путь и сделать это достойно.

Сегодня на рынке ритуальных услуг существует много различных компаний. Иногда можно попасть на недобросовестные агентства, которые невзирая на горе клиентов, усугубляют ситуацию за счет халатного выполнения взятых на себя обязанностей. Для того чтобы облегчить и без того эмоционально тяжелую процессию, необходимо отдавать предпочтение только проверенным фирмам, которые имеют хорошую репутацию и положительные отзывы.

Какие обязанности должны выполнять ритуальные агенты?

В столице и других больших городах есть много организаций данного рода. Ритуальные услуги в Киеве можно посмотреть на сайте https://granite.ua/informatsiya/ritualnye-uslugi/. Список нужных пунктов заказчик может формировать самостоятельно.

Компетентное агентство берет на себя обязанности по всесторонней организации и проведению необходимых процедур, связанных со смертью человека: начиная от оформления документов и заканчивая поминальным обедом. Они выполняют свою работу четко и быстро, чтобы минимизировать болезненность тяжелого момента для близких умершего.

Ритуальная компания предлагает следующие услуги:

Оформление всех необходимых документов в установленном порядке: медицинского заключения и свидетельства о смерти. Если требуется транспортировка тела по территории Украины или подзахоронения в могилу умершего ранее родственника, то агентство оформляет соответствующие специальные разрешения на эти процедуры. Организация процедуры погребения. При этом происходит согласование следующих моментов: доставка тела в морг и его возврат, необходимость нанесения специального макияжа на покойного, выбор места для рытья могилы на кладбище или, в случаи кремации, согласование времени и оплата за место в колумбарии. Приобретение всего необходимого для ритуального процесса, начиная от гроба (урны) и заканчивая одеждой для усопшего. Аренда катафалка для транспортировки гроба и другого транспорта (автобусов и т.д.), который будет использоваться для перевозки людей, пришедших проститься с покойным. Представители похоронного агентства сопровождают траурный кортеж на протяжении всего маршрута, который согласовывается заранее. Проведение процедуры отпевания. Работники бюро, при необходимости, арендуют помещение и организовывает его украшение, размещает людей относительно гроба с телом покойного. Он отвечает за согласование со священниками всех вопросов, касающихся панихиды и других обрядов. Организация поминальной трапезы. При этом с родственниками согласовывается меню и место проведения обеда. Агентство также отвечает за транспортировку людей к выбранному кафе или столовой. Получение всех необходимых разрешений и юридическое оформление документов, дающих право провести процедуру эксгумации тела с возможностью его дальнейшего перезахоронения.

Компетентные бюро смогут выполнить все пожелания родственников усопшего. Важно помнить, что ритуальные агентства должны иметь соответствующие разрешительные документы на право оказания всех заявленных услуг.

Какие есть критерии выбора похоронной компании и их тонкости?

В той же столице насчитывается огромное количество агентств по оказанию ритуальных услуг. Выбор в пользу одного из них должен быть осознанным и сделанным с учетом всех имеющихся предложений на рынке. Важно, чтобы агентство имело все необходимые разрешения на оказание услуг и положительные отзывы, касающиеся его деятельности. Не лишним будет наведаться по указанному адресу заранее, чтобы лично убедиться в компетентности и возможностях того или иного бюро.

К основным способам выбора компании можно отнести:

ознакомление с отзывами реальных людей, которые пользовались услугами выбранного вами агентства;

необходимо обращать внимание на требование представителей компании внести предоплату. Компетентные агентства могут попросить небольшую сумму только для оплаты брони за транспорт и другие вспомогательные услуги;

если услугами определенно агентства рекомендуют воспользоваться представители полиции или медицинские работники, то этот совет лучше проигнорировать. Это может иметь под собой корыстную подоплеку;

советуем отдавать предпочтение тем агентствам ритуальных услуг, которые имеют свой парк автотранспорта и цеха, специализирующиеся на изготовление различных ритуальных товаров.

В данному случае имеет место комплексность услуг, а значит их могут предлагать дешевле.

Дополнительные тонкости при выборе компании, оказывающей ритуальные услуги

Чтобы быть уверенным в правильности выбора похоронного агентства, нужно обратить особое внимание на:

чистую репутацию компании;

отзывы реальных людей о качестве предоставляемых услуг;

наличие актуальных цен;

качество предоставляемой на ресурсе информации;

поддержку близких усопшего во время всех траурных процедур.

Некоторые могут скептически воспринять факт того, что качество веб-сайта определяет уровень оказания услуг. Но на самом деле прослеживается точная зависимость между этими параметрами: если ритуальное агентство имеет грамотно разработанный и удобный информационный ресурс с указанием актуального прайса это говорит о его внимательном отношении к своим клиентам. Чтобы быть уверенным в достойном уровне оказания услуг рекомендуется отдавать предпочтение похоронным компания, которые выставляют средний ценник за свои услуги.

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