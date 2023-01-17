В Польше по судоходному каналу через Вислинскую косу, соединившую Балтийское море с Вислинским заливом и позволивший судам заходить в польский порт Эльблонг в обход Калининградской области РФ, с момента открытия в сентябре 2022 года, прошло почти 500 судов.

Об этом пишет ЦТС со ссылкой на Rynek Infrastruktury.

— С момента открытия около полутысячи судов воспользовались судоходным каналом, в основном это суда с небольшой осадкой. Канал также используется рабочими подразделениями, участвующими в последующих этапах строительства. Навигация по каналу достигнет целевых параметров после завершения всех работ, в том числе дноуглубительных, - сообщил заместитель министра инфраструктуры Польши Марек Гробарчик.

В рамках второй очереди работ на реке Эльблонг отстраивается фарватер на участке около 10,4 км. В результате он должен быть шириной 60 м, а в районе Новаково – 40 м.

Напомним, что построенный канал – это лишь первый этап строительства нового судоходного пути в порт Эльблонг. К следующему году должны быть выполнены дноуглубляющиеся работы на реке Эльблонг и в Вислинском заливе. После углубления фарватера в порт Эльблонг смогут войти морские суда протяженностью 100 метров, шириной 20 метров и осадкой 4,5 м.