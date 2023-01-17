Беспроводные наушники — тренд последних лет. Производители предлагают богатый ассортимент наушников с высоким качеством звука, уровнем чувствительности и хорошей шумоизоляцией.

Специалисты интернет-магазина Жжук рассказали, на какие параметры стоит обратить внимание при выборе беспроводных наушников, а также лучшие модели будут актуальны в 2023 году.

Важные параметры при выборе беспроводных наушников

Один из важных критериев беспроводных наушников — версия Bluetooth. Желательно выбирать модель с наиновейшей версией или же с той версией, который поддерживает смартфон или планшет.



Этот показатель отвечает за скорость соединения, энергозатратность и общее качество передачи данных. И чем новее технология, тем лучше эти показатели.

Также беспроводные наушники отличаются и по времени автономной работы. Некоторые модели могут работать без подзарядки до 10 часов, а некоторые пять часов, но у них в комплектации идет кейс, который выполняет функцию повербанка. При прочих равных, второй вариант предпочтительнее, так как увеличивает время автономной работы.

Что влияет на качество звука:

сопротивление — один из самых важных параметров качества звука. Наилучшее звучание дают наушники с высоким показателем сопротивления. Но нужно ориентироваться на возможности своего смартфона: если он не может дать высокое выходное сопротивление, и будет ниже, чем у наушников, то звук будет плохим. Оптимальный вариант не более 32 Ом.

чувствительность параметр, который указывает на громкость наушников. Небольшое значение означает, что наушники не смогут заглушить шум, поэтому нужно выбирать модели с показателем 95 дБ и выше.

Частое заблуждение, что диапазон воспроизводимых частот тоже влияет на качество звука. Но этот показатель только показывает частоты, которые могут воспроизводить динамики. Здесь достаточно помнить, что человеческое ухо воспринимает частоты от 20 Гц до 20 000 Гц, и уловить разницу между 20 Гц и 25 Гц невозможно. Поэтому не стоит переплачивать за маркетинг, если производитель обещает наибольшее значение.

Актуальные модели в 2023 году

QCY T20 — надежная модель с базовым функционалом, держит заряд до 5 часов.

Huawei Freebuds 4i — автономная работа до 7 часов, есть функция активного шумоподавления, версия Bluetooth: 5.2.

JBL T500BT — автономная работа в режиме разговора до 16 часов, встроенный микрофон, есть поддержка знаменитой технологии JBL Pure Bass, которая используется на концертных площадках во всеми мире.

Выбрать оптимальный вариант беспроводных наушников можно на сайте Жжук.

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