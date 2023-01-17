Беспроводные наушники — тренд последних лет. Производители предлагают богатый ассортимент наушников с высоким качеством звука, уровнем чувствительности и хорошей шумоизоляцией.
Специалисты интернет-магазина Жжук рассказали, на какие параметры стоит обратить внимание при выборе беспроводных наушников, а также лучшие модели будут актуальны в 2023 году.
Один из важных критериев беспроводных наушников — версия Bluetooth. Желательно выбирать модель с наиновейшей версией или же с той версией, который поддерживает смартфон или планшет.
Этот показатель отвечает за скорость соединения, энергозатратность и общее качество передачи данных. И чем новее технология, тем лучше эти показатели.
Также беспроводные наушники отличаются и по времени автономной работы. Некоторые модели могут работать без подзарядки до 10 часов, а некоторые пять часов, но у них в комплектации идет кейс, который выполняет функцию повербанка. При прочих равных, второй вариант предпочтительнее, так как увеличивает время автономной работы.
Что влияет на качество звука:
Частое заблуждение, что диапазон воспроизводимых частот тоже влияет на качество звука. Но этот показатель только показывает частоты, которые могут воспроизводить динамики. Здесь достаточно помнить, что человеческое ухо воспринимает частоты от 20 Гц до 20 000 Гц, и уловить разницу между 20 Гц и 25 Гц невозможно. Поэтому не стоит переплачивать за маркетинг, если производитель обещает наибольшее значение.
Выбрать оптимальный вариант беспроводных наушников можно на сайте Жжук.
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Беспроводные наушники — тренд последних лет. Производители предлагают богатый ассортимент наушников с высоким качеством звука, уровнем чувствительности и хорошей шумоизоляцией.
Специалисты интернет-магазина Жжук рассказали, на какие параметры стоит обратить внимание при выборе беспроводных наушников, а также лучшие модели будут актуальны в 2023 году.
Один из важных критериев беспроводных наушников — версия Bluetooth. Желательно выбирать модель с наиновейшей версией или же с той версией, который поддерживает смартфон или планшет.
Этот показатель отвечает за скорость соединения, энергозатратность и общее качество передачи данных. И чем новее технология, тем лучше эти показатели.
Также беспроводные наушники отличаются и по времени автономной работы. Некоторые модели могут работать без подзарядки до 10 часов, а некоторые пять часов, но у них в комплектации идет кейс, который выполняет функцию повербанка. При прочих равных, второй вариант предпочтительнее, так как увеличивает время автономной работы.
Что влияет на качество звука:
Частое заблуждение, что диапазон воспроизводимых частот тоже влияет на качество звука. Но этот показатель только показывает частоты, которые могут воспроизводить динамики. Здесь достаточно помнить, что человеческое ухо воспринимает частоты от 20 Гц до 20 000 Гц, и уловить разницу между 20 Гц и 25 Гц невозможно. Поэтому не стоит переплачивать за маркетинг, если производитель обещает наибольшее значение.
Выбрать оптимальный вариант беспроводных наушников можно на сайте Жжук.
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