Половина успеха при желании получать заработок онлайн – правильно выбранная сфера деятельности. Сейчас можно получать деньги на чем угодно, начиная от слотов, как это делают крупные онлайн-казино наподобие Pin up Украина, заканчивая публикацией видео или постов в социальных сетях. Далее расскажем, как найти оптимальное направление с учетом важных нюансов.

Критерии выбора сферы деятельности

Источником для получения дохода в Сети может стать что угодно, вопрос в том, чем будет лучше заниматься именно вам. Избежать ошибок удастся, если проанализировать существующие варианты по таким критериям:

формат работы и его соответствие вашему стилю жизни и характеру;

требования к работнику – речь идет и о профессиональных способностях и образовании (нет смысла откликаться на вакансию разработчика слотов от казино Пин-Ап, если раньше занимались переводом текстов), но и о личных качествах. В одних отраслях важна креативность, в других – способность планировать, в третьих – соблюдение дедлайнов и т.д.;

необходимость стартовых инвестиций;

потенциальная заработная плата – сейчас есть масса порталов, где публикуют статистику зп по профессиям и сферам деятельности. Вам нужно проанализировать информацию и найти те направления, где оплата достойная и отвечает вашим потребностям;

взаимодействие с людьми – не всем нравится работать в команде, и есть отрасли, где можно минимизировать контакты. Экстравертам будет проще, так как вариантов работы, предполагающих общение с коллегами и клиентами, гораздо больше;

время ожидания финансовой отдачи;

потенциал для карьерного продвижения.

Что лучше: работать на себя или на кого-то?

Как и в обычной жизни, людям, которые ищут работу в Интернете, приходится принимать решение – устраиваться в качестве штатного специалиста в компанию, выполнять задания как фрилансер либо запускать собственный проект. Единственно верного решения не существует – нужно оценить каждый из вариантов, его плюсы и минусы, а потом определить то, что подходит именно вам:

фриланс обеспечивает максимальную свободу, открывает перспективы для обретения персональной известности как эксперта в определенной сфере, позволяет совмещать путешествия и работу, а также браться исключительно за те проекты, которые вызывают интерес. Обратная сторона медали – постоянный поиск новых заказов, риск обмана с оплатой, необходимость решать абсолютно все вопросы самостоятельно;

собственный виртуальный бизнес – это, прежде всего, большая ответственность, ведь шансы добиться успеха и прогореть на начальном этапе 50 на 50. Для прибыльной деятельности необходимы: глубокое знание выбранной отрасли и продукта, перспективная идея, стартовый капитал, а в идеале – опыт в области электронной коммерции. Вместе с тем, если удастся раскрутиться, то доход будет солидным, и при желании можно будет делегировать управление и заняться чем-то новым;

быть в команде успешной компании, такой как Пин-Ап, означает получать финансовую и организационную поддержку, иметь стабильный и высокий доход, концентрироваться исключительно на любимом деле, чувствовать себя частью дружного коллектива. С другой стороны, чтобы получить работу в крупной организации наподобие Pin-Up, необходимо иметь высокую квалификацию, способность к самоорганизации в связи с тем, что сейчас приходится работать удаленно, а также быть готовыми к постоянному самосовершенствованию.

Реклама