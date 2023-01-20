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Состояние мировой экономики пока не так плохо, как ожидалось несколько месяцев назад, но это не означает, что она находится в хорошем состоянии.
Об этом заявила директор Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
— Инфляция, похоже, начала двигаться в правильном направлении, то есть снижаться, особенно это касается базовой инфляции, — сказала Кристалина Георгиева.
Положительным фактором для мировой экономики является снятие карантинных ограничений в Китае, которое должно поддержать глобальный рост.
— Что нам нужно волноваться? Во-первых, темпы роста экономики в 2,7% нельзя считать выдающимися – это самое слабое повышение ВВП за последние десятилетия, за исключением периода глобального финансового кризиса и пандемии COVID-19, – сказала Кристалина Георгиева.
Также пока нет определенности поведения инфляции.
— Что, если хорошая новость об ускорении роста китайской экономики обусловит скачок цен на нефть и газ, что усилит инфляцию? – сказала она.
Третий негативный фактор, по словам Кристаллины Георгиевой, — ситуация в связи с полномасштабной войной России против Украины.
Напомним, Всемирный банк прогнозирует нынешний рост глобальной экономики на 1,7%, в частности, из-за негативных последствий, вызванных вторжением России в Украину.
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Состояние мировой экономики пока не так плохо, как ожидалось несколько месяцев назад, но это не означает, что она находится в хорошем состоянии.
Об этом заявила директор Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
— Инфляция, похоже, начала двигаться в правильном направлении, то есть снижаться, особенно это касается базовой инфляции, — сказала Кристалина Георгиева.
Положительным фактором для мировой экономики является снятие карантинных ограничений в Китае, которое должно поддержать глобальный рост.
— Что нам нужно волноваться? Во-первых, темпы роста экономики в 2,7% нельзя считать выдающимися – это самое слабое повышение ВВП за последние десятилетия, за исключением периода глобального финансового кризиса и пандемии COVID-19, – сказала Кристалина Георгиева.
Также пока нет определенности поведения инфляции.
— Что, если хорошая новость об ускорении роста китайской экономики обусловит скачок цен на нефть и газ, что усилит инфляцию? – сказала она.
Третий негативный фактор, по словам Кристаллины Георгиевой, — ситуация в связи с полномасштабной войной России против Украины.
Напомним, Всемирный банк прогнозирует нынешний рост глобальной экономики на 1,7%, в частности, из-за негативных последствий, вызванных вторжением России в Украину.