Всемирный банк прогнозирует нынешний рост глобальной экономики на 1,7%, в частности, из-за негативных последствий, вызванных вторжением России в Украину.

Об этом говорится в пресс-релизе банка.

Также, по прогнозу, рост мировой экономики в 2024 году ожидается на уровне 2,7%.

Для сравнения еще в июне прошлого года банк прогнозировал рост мировой экономики в 2023 году на уровне 3%.

Ожидается, что резкое падение темпов роста будет весьма распространенным явлением, и прогнозы на 2023 год будут пересмотрены в сторону снижения для 95% стран с развитой экономикой и почти 70% стран с формирующимся рынком и развивающихся стран.

По данным Всемирного банка, глобальный рост экономики резко замедляется из-за высокой инфляции, более высоких процентных ставок, сокращения инвестиций и негативных последствий вторжения России в Украину.

— Кризис, с которым сталкивается развитие, усиливается по мере того, как ухудшаются перспективы глобального роста экономики, — сказал президент Всемирного банка Дэвид Малпасс.

Ранее сообщалось, что по предварительным оценкам, в 2023 году в Украине будут на 45% сокращены посевные площади под зерновыми культурами и на 60% меньше получен урожай зерновых по сравнению с довоенным 2021 годом.