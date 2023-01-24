Еще несколько лет назад, упорно нажимая на клавиши мыши и клавиатуры компьютера, не могли даже вообразить, что вскоре это окажется морально устаревшей технологией. Теперь для письма, рисования и передачи натурального цвета понадобится только один электронный карандаш – стилус. Последним можно воспользоваться не только на экране планшета, но и на бумаге.

Стилус для письма на экране и бумаге

Тайваньский электротехнический концерн Micro-Star International Co., Ltd представил поклонникам своих разработок новый вариант фирменной ручки – стилус Pen 2. Основной нюанс гаджета заключается в возможности наносить письмо и рисунки как на экране, правда специального планшета, так и бумаги, но обычной. Теперь любой гемблер имеет право играть онлайн казино Вип , делая необходимые заметки одновременно на планшете и бумаге, не меняя канцелярского инструмента.

Коммерческая организация решила помочь читателям, имеющим склонность оставлять короткие отметки на листках блокнота, стикере. Однако в первом случае им приходится прибегать к помощи специального пера для коммуникации с планшетом. Новая же версия ручки предлагает использовать только один гаджет – саму себя. вследствие того, что наконечник разработки Pen 2 оборудован достаточно тонким стержнем из графита. Подобная система дополняет электронный вариант рисования и листы еще и бумажным. Конструкция снаружи выглядит как знакомый механический карандаш, в котором без особых проблем заменяется старый стержень новым по необходимости. Последний выполнен довольно маленьким и таким же легким, что позволит предотвратить появление царапин на экране планшета во время рисования.

Технические характеристики электронного карандаша:

реализация концепции MPP2-6 обеспечивает распознавание более 4000 показателей силы нажатия на инструмент одновременно обмениваясь информацией с сенсорным экраном;

продолжительность автономной работы – не менее 10 часов;

продолжительность зарядки – всего 5 мин;

наличие обратной тактильной связи для комфортного взаимодействия

По словам разработчиков, новый стилус будет продаваться с ноутбуком Creator Z. Исследователи приходят к мнению, что таковым будет девайс 17-й модели. Устройство оборудовано процессором компании Intel, насчитывающей 24 ядра, 64 Гб ОЗУ, графическим процессором компании NVIDIA.

Все натуральные цвета радуги на экране

Американская корпорация Apple получила патент на активный диджитал карандаш Pencil новейшей разработки. Аппарат оборудован оптическим датчиком, позволяющим стилусу определять много цветов реального мира с последующим их использованием во время рисования. Приемлемый графический редактор оснащен iPad приведенной компании.

Техническая документация описывает карандаш как специальный преобразователь наружного освещения с излучателем. Указанные модули способны определять не только много цветов, но и поверхностную структуру предметов. Нововведение не позволит выносить планшетный компьютер, например, в холодное или дождливое время года на улицу, для идентификации цветов.

Но конструкторы пошли еще дальше. Электронное устройство измеряет текстуру поверхности, отслеживает ее изменение при разном освещении. Механизм позволяет получать полную информацию с опробованной поверхности.

При появлении на профильном рынке такого изделия новый карандаш станет незаменимым помощником дизайнеров, художников, разработчиков цифрового контента, оборудования 3D печати. Легкое копирование реальных образцов на планшетном компьютере будет важнейшим фактором для перехода творческих работников на продукты корпорации Apple.