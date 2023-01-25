Люди з чутливою імунною системою частіше підхоплюють гострі респіраторні захворювання, ніж ті, у яких вона сильніша. Як правило, це трапляється у два перехідні періоди: осінь-зима та навесні. Щоб запобігати подібним нездужанням, треба більше перебувати на свіжому повітрі, спати по чіткому розкладу та, звичайно, правильно харчуватись.

Напередодні зими, багато хто готується до так званої зимової сплячки, бо дні стають коротшими та холоднішими. Незважаючи на це, треба більше приділяти увагу активним заняттям, наприклад, ранковому бігу. Вже після, можна зайти додому, прийняти гарячий душ, випити чаю та трохи полежати, загорнувшись у плед. Під час відпочинку, можна відволіктись азартними слотами, які презентує сайт playcazinos.com, де можна проводити стільки часу, скільки заманеться.

Взимку, людське тіло виробляє менше енергії, тому в нас часто буває відчуття втоми, навіть якщо нічого важкого не робилося. Головне, особливо в холодні місяці, не втрачати працездатність. Тобто, не варто змінювати здоровий засіб життя жирною їжею, відсутністю кисню та постійним перебуванням на дивані перед серіалами.

Над чим варто працювати в першу чергу

Як вже згадувалося, головне залишатися активними, бо це сприяє нормальному стану імунітету та піднімає фізичний тонус тіла. Це можуть бути звичайні прогулянки містом, або парком, навіть при занадто низьких температурах повітря. Також, потрібно дбати про такі прості речі, як:

Вибір правильної одежі для виходу на вулицю. Бажано, щоб вона не заковувала рухи та була зручною;

Під час прогулянки, треба провітрити квартиру чи будинок;

Взимку також треба дбати про захист шкіри. Зокрема, її треба захищати від обмороження, розтріскування та сонячних променів;

Їжа повинна стати чи не єдиним джерелом вітамінів та корисних речовин для організму. Надодаток до неї, треба намагатися більше пити воду, соки чи чай.

Нічний відпочинок повинен повністю відновлювати, тому на нього треба приділити стільки годин, скільки буде комфортно організму. Серед робочих днів також необхідно робити перерви на відпочинок, накшталт читання книг або занять йогою. А стосовно алкогольних напоїв, їх варто взагалі виключити із денного раціону. Може склянка червоного вина перед сном ввечері, але без зловживання.

Збільшити шанси на відсутність ОРЗ допоможе і часте виконання приємних справ, які зменшують вплив стресу. Також, у цілях профілактики грипу чи Ковіду можна зробити дієту. Попутно, можна придбати у аптеці адекватні вітамінні комплекси типу Омеги-3, Ехінацеї та Полівітамінів.

Додаткові заходи з обмеження шансів на захворювання

Стара та добра закалка також є прийнятною у зимові місяці, але її треба робити за технологією. Це можуть бути прості обтирання тіла вологим рушником вранці та ввечері. Такі процедури не тільки загартовують, але й добре впливають на фізичний та психічний стан.

Пам’ятайте про важливість правильних продуктів, які будуть наповнені вітамінами. Особливо це важливо для людей, що працюють не фізично, а інтелектуально. Їм можна замість цукру вживати мед, а також, рибу, горіхи, сухофрукти та овочі.

І останнє, якщо ваше місто замело снігом та присутня ожеледиця, не треба бігти вулицею на великій швидкості. Тут варто звертати увагу на будь-які об’єкти, що можуть спричинити шкоду здоров’ю. Взимку це найчастіше - бурульки, необроблені пішохідні доріжки та небезбечні гілки дерев.







