Если родители видят, что их ребенок тратит немало времени на компьютерные игры, интересуется сферой IT и обожает цифровую сферу, тогда необходимо помочь малышу стать на соответствующую профессиональную тропу. Поспособствовать в этом может учебный центр DAN.IT, который предлагает качественные курсы обучения основ IT-области для мальчиков и девочек от 9 до 12 лет.

Поскольку речь идет об основательном подходе к получению новых знаний, продолжительность курса будет 8 месяцев. Сами занятия обычно проходят онлайн, причем все уроки сохраняются в формате видео и доступны для повторного просмотра в любое время (если ребенок заболел или просто хочет повторно посмотреть, чтобы разобраться с непонятными моментами). Мамы и папы в этот период получают свободное время и могут распоряжаться им как пожелают.

О чем нужно знать родителям?

Курс состоит из 5 модулей, благодаря которым ребенок сможет познакомиться с самыми популярными направлениями IT-сферы;

Основы программирования для школьника в DAN-IT подходят для детей с нуля, ведь здесь они смогут открыть для себя новый мир. Менторы подбирают креативный подход для подачи материала, поэтому подросток наверняка не будет скучать;

Ребята познакомятся с HTML и CSS для детей, благодаря которым им удастся начать деятельность верстальщика уже в таком раннем возрасте;

Курсы отличаются от классических уроков информатики, где учителя не уделяют должного внимания каждому ребенку. Здесь в группе всего 12 душ и если у ученика возникнут вопросы или сложности, ментор всегда готов оказать необходимую помощь и поддержку для решения проблемы;

На уроках акцент делается именно на практике, ведь обучение происходит с использованием конкретных примеров из реальной жизни;

В процессе обучения создается собственное портфолио, которое послужит отправной точкой для дальнейшего усовершенствования.

Работодатели наверняка оценят то, что стоящий перед ними молодой специалист в раннем сознательном возрасте выбрал определенное направление и четко следует по пути его развития. Если родители не уверены, подойдет ли их ребенку данный курс, у них есть прекрасная возможность записать подростка на пробный урок и узнать его впечатления. Важно понимать, что если занятия происходят офлайн, для обучения используются технические средства в классе, но если онлайн - важно иметь собственный ПК или лэптоп средней мощности.