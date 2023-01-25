Если родители видят, что их ребенок тратит немало времени на компьютерные игры, интересуется сферой IT и обожает цифровую сферу, тогда необходимо помочь малышу стать на соответствующую профессиональную тропу. Поспособствовать в этом может учебный центр DAN.IT, который предлагает качественные курсы обучения основ IT-области для мальчиков и девочек от 9 до 12 лет.
Поскольку речь идет об основательном подходе к получению новых знаний, продолжительность курса будет 8 месяцев. Сами занятия обычно проходят онлайн, причем все уроки сохраняются в формате видео и доступны для повторного просмотра в любое время (если ребенок заболел или просто хочет повторно посмотреть, чтобы разобраться с непонятными моментами). Мамы и папы в этот период получают свободное время и могут распоряжаться им как пожелают.
Работодатели наверняка оценят то, что стоящий перед ними молодой специалист в раннем сознательном возрасте выбрал определенное направление и четко следует по пути его развития. Если родители не уверены, подойдет ли их ребенку данный курс, у них есть прекрасная возможность записать подростка на пробный урок и узнать его впечатления. Важно понимать, что если занятия происходят офлайн, для обучения используются технические средства в классе, но если онлайн - важно иметь собственный ПК или лэптоп средней мощности.
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Если родители видят, что их ребенок тратит немало времени на компьютерные игры, интересуется сферой IT и обожает цифровую сферу, тогда необходимо помочь малышу стать на соответствующую профессиональную тропу. Поспособствовать в этом может учебный центр DAN.IT, который предлагает качественные курсы обучения основ IT-области для мальчиков и девочек от 9 до 12 лет.
Поскольку речь идет об основательном подходе к получению новых знаний, продолжительность курса будет 8 месяцев. Сами занятия обычно проходят онлайн, причем все уроки сохраняются в формате видео и доступны для повторного просмотра в любое время (если ребенок заболел или просто хочет повторно посмотреть, чтобы разобраться с непонятными моментами). Мамы и папы в этот период получают свободное время и могут распоряжаться им как пожелают.
Работодатели наверняка оценят то, что стоящий перед ними молодой специалист в раннем сознательном возрасте выбрал определенное направление и четко следует по пути его развития. Если родители не уверены, подойдет ли их ребенку данный курс, у них есть прекрасная возможность записать подростка на пробный урок и узнать его впечатления. Важно понимать, что если занятия происходят офлайн, для обучения используются технические средства в классе, но если онлайн - важно иметь собственный ПК или лэптоп средней мощности.