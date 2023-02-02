Tesla планирует увеличить производство на своем заводе в Шанхае в течение следующих двух месяцев, чтобы удовлетворить спрос, вызванный агрессивным снижением цен на свои наиболее продаваемые модели.

Об этом пишет "Экономическая правда" со ссылкой на Reuters.

Автопроизводитель планирует производить в среднем почти 20 тысяч единиц еженедельно на своем заводе в Шанхае в феврале и марте.

Такой уровень производства позволит вывести завод примерно на уровень сентября, когда было выпущено 82088 автомобилей Model 3 и Model Y, согласно данным Китайской ассоциации легковых автомобилей.

Tesla не сразу ответила на запрос о комментариях. Источник говорил на условиях анонимности, поскольку детали планов не разглашаются.

В декабре завод в Шанхае сократил производство примерно на треть по сравнению с ноябрем и продлил период новогодних праздников по лунному календарю для работников в январе, чтобы справиться с растущими запасами, прежде чем цены на автомобили в Китае снизились от 6% до почти 14%.

На телефонной конференции на прошлой неделе, посвященной обсуждению результатов работы Tesla в четвертом квартале, генеральный директор Илон Маск заявил, что в январе заказы примерно вдвое превысили объем производства после глобального снижения цен.

Маск сказал, что в 2023 году поставки могут достигнуть 2 миллионов автомобилей, если не будет никаких внешних сбоев.

Снижение цен Tesla в Китае привело к тому, что аналитики назвали ценовой войной, поскольку китайские автопроизводители Xpeng и Seres' Aito также начали снижать цены.

За первые 29 дней января среднедневные розничные продажи Tesla в Китае выросли на 36% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года до 25 686 автомобилей.

Рост был несколько выше, чем у главного конкурента BYD, в то время как общие продажи автомобилей упали на 45%, свидетельствуют данные China Merchants Bank International.

Шанхайский завод Tesla производит автомобили для китайского рынка и экспорта в Европу.

Напомним, украинский автопарк в августе пополнили 1489 электромобилей, что почти вдвое больше, чем за тот же месяц 2021, но на 14% меньше, чем в июле этого года.