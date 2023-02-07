Азия стала крупнейшим покупателем российской нефти после того, как Запад ввел санкции против Кремля. В этой связи справочная цена на флагманскую российскую нефть марки Urals будет устанавливать не в Европе.

Об этом заявил генеральный директор российской нефтяной компании «Роснефть» Игорь Сечин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Согласно предварительным данным трейдеров и расчетам Reuters, около 70% отгружаемых в январе партий российской нефти марки Urals следует в Индию. Страна уже несколько месяцев является ведущим покупателем российского сорта, заполнив нишу, оставленную европейскими покупателями.

Выступая на энергетической конференции в Индии, Сечин, давний союзник президента России Владимир Путин, заявил, что цена на российскую нефть будет устанавливаться за пределами Европы.

— Если российская нефть не пойдет на европейский рынок, референтной цены нет. Референтные цены будут формироваться там, где реально идут объемы нефти, – сказал Игорь Сечин.

С тех пор как почти год назад Россия вторглась в Украину, Запад постепенно усилил санкции в отношении российской нефти.

В декабре «Большая семерка», Европейский Союз и Австралия ввели верхний предел цен на сырую нефть на уровне 60 долларов за баррель, чтобы ограничить возможности Москвы финансировать свои военные действия в Украине и сохранить стабильность на мировом рынке нефти.

Евросоюз также запретил закупки российской нефти, доставляемой танкерами по морю.

По данным Минфина России, средняя цена на российскую нефть марки Urals в январе составила 49,48 доллара за баррель, что на 42% меньше, чем в январе 2022 года.

Российское правительство обсуждало, как рассчитать налогооблагаемую цену на российскую нефть после запрета ЕС на импорт и отсутствия надежного механизма формирования цен.

Москва полагается на доходы от нефти и газа – в прошлом году около 11,6 триллиона рублей (165 миллиардов долларов) – для финансирования своих бюджетных расходов, и была вынуждена начать продажу международных резервов, чтобы покрыть дефицит, вызванный расходами на ее войну против Украины.

Ранее сообщалось, что Индия покупает все больше российской нефти и перерабатывает ее в топливо для Европы и США.