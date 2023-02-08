В 2022 году трафик в европейских аэропортах вырос на 98% по сравнению с 2021 годом до 1,94 миллиарда пассажиров, но все же был на 21% ниже наблюдавшегося в 2019 году уровня до эпидемии COVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на западные СМИ.

Международный совет аэропортов Европы сообщил, что только 27% аэропортов континента полностью восстановились до доковидного уровня.

– Это еще не полное восстановление. В 2022 году в европейских аэропортах все еще не хватало 500 миллионов пассажиров по сравнению с тем, что было до начала пандемии, заявил генеральный директор ACI Оливье Янковец.

Он добавил, что, несмотря на неопределенность в этом году в связи с войной РФ против Украины и давление на предложение из-за сокращения пропускной способности авиакомпаний во время пандемии, перспективы перевозок улучшаются, а проблемы спроса несколько ослабевают с открытием Китая. Кроме того, снижаются опасения рецессии в Европе и замедляется инфляция.

Среди пяти наиболее загруженных аэропортов Европы – крупнейших с ростом трафика на 114%, но падением на 22,6% по сравнению с уровнем 2019 года – ассоциация называет Стамбул, лондонский аэропорт Хитроу, парижский Шарль де Голль, амстердамский Схипхол. » и Мадрид. ACI отмечает изменение по сравнению с 2021 годом, когда в первой пятерке доминировали Турция и Россия.

По данным ACI, среди тех, кто полностью восстановил свои объемы в 2019 году, 90% были небольшими и региональными аэропортами, благодаря спросу на отдых, эффективности лоукостеров и отсутствию связи с Азией.

Напомним, лоукостер Wizz Air в марте 2023 откроет сразу 11 маршрутов в аэропорты в Турции.