Компания Yahoo планирует уволить более 20% своих сотрудников в рамках масштабной реструктуризации рекламного подразделения.

Об этом сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на западные СМИ.

До конца года сокращения коснутся почти 50% сотрудников рекламного отдела Yahoo, в том числе около тысячи сотрудников на этой неделе.

Yahoo добавила, что этот шаг позволит компании сосредоточить свое внимание и инвестиции в свой флагманский рекламный бизнес под названием DSP. Компания принадлежит частной инвестиционной компании Apollo Global Management после выкупа за 5 млрд долл. в 2021 году,

Это происходит на фоне того, что многие рекламодатели сократили свои маркетинговые бюджеты в ответ на рекордно высокие темпы инфляции и постоянную неопределенность рецессии.

Ряд крупных американских технологических компаний уволили десятки тысяч работников в этом году, чтобы пережить спад спроса, вызванный высокой инфляцией и ростом процентных ставок.

Ранее исполнительный директор Walt Disney Боб Айгер объявил о планах сократить 7000 рабочих мест, около 3% рабочей силы компании в рамках масштабной реструктуризации.