Исполнительный директор Walt Disney Боб Айгер объявил о планах сократить 7000 рабочих мест, около 3% рабочей силы компании в рамках масштабной реструктуризации.

Об этом сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на Financial Times.

По словам Боб Айгера, это позволит сэкономить 5,5 миллиарда долларов в течение следующих нескольких лет, возродить творческую производительность и развить бизнес поточной передачи.

Инвесторы ожидали услышать стратегический план Айгера по возобновлению компании после его неожиданного повторного назначения в ноябре.

В своем заявлении он сказал, что Disney «приступает к значительной трансформации», которая приведет к «устойчивому росту и прибыльности» потоковой передачи.

После объявления акции Disney подскочили на 9% во внеурочное время.

В конце прошлого года правление уволило предшественника Айгера, Боба Чапека, после того, как потоковый бизнес Disney обнародовал квартальный ущерб в размере 1,5 миллиарда долларов.

Согласно отчету о прибылях в среду, компания пообещала сократить убытки на 200 млн долл. в последнем квартале и превысила эту цель, сократив убытки примерно на 400 миллионов долларов до 1,1 миллиарда.

Ранее сообщалось, что Netflix вслед за запретом делиться паролями в Южной Америке вводит ограничения на обмен паролями еще в четырех странах: Канаде, Новой Зеландии, Португалии и Испании.