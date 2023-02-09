Netflix вслед за запретом делиться паролями в Южной Америке вводит ограничения на обмен паролями еще в четырех странах: Канаде, Новой Зеландии, Португалии и Испании.

Об этом сообщает BBC.

По оценкам медиа-гиганта, 100 миллионов человек по всему миру пользуются общими аккаунтами. Это, считают в компании, влечет за собой сокращение доходов и влияет на способность Netflix инвестировать в новый контент. Компания заявила, что планирует распространить новый подход на большее количество стран в ближайшие месяцы.

— За последний год мы изучали различные подходы к решению этой проблемы в Латинской Америке, и теперь мы готовы внедрить их в ближайшие месяцы, начиная с сегодняшнего дня в Канаде, Новой Зеландии, Португалии и Испании, — заявили в компании.

До этого подписчики сервиса могли легко делиться своим логином и паролем с друзьями за пределами своего дома. Теперь же пользователям в Канаде, Новой Зеландии, Испании и Португалии будет предложено создать «основное местонахождение» для своей учетной записи и управлять имеющим к нему доступ.

В первой половине 2022 года количество подписчиков Netflix резко сократилось. Компания сократила сотни рабочих мест и повысила цены, чтобы покрыть растущие издержки.

Напомним, что стриминговая платформа Netflix прекратила с 27 мая 2022 года работать на территории РФ.