В марте 2023 г. Российская Федерация сократит добычу нефти примерно на 5% на фоне установления Евросоюзом и странами G7 предельной цены на российские нефтепродукты.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на вице-премьер-министра РФ Александра Новака.

— Сегодня мы полностью реализуем весь объем производимой нефти, однако, как и было заявлено ранее, мы не будем продавать нефть тем, кто прямо или косвенно придерживается принципов «ценового потолка». В этой связи Россия в марте добровольно сократит добычу на 500 тыс. баррелей в сутки, — заявил Александр Новак.

Он добавил, что есть риски дальнейшего снижения добычи нефти в этом году, и они будут оценены в ближайшее время.

Напомним, что Азия стала крупнейшим покупателем российской нефти после того, как Запад ввел санкции против Кремля. В этой связи справочная цена на флагманскую российскую нефть марки Urals будет устанавливать не в Европе.