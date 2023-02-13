Государственное хранилище драгоценных металлов и драгоценных камней Украины 27 февраля проведет онлайн-аукционы по продаже янтаря в системе Prozorro.Продажи.

Об этом сообщает пресс- служба ГП «Прозорро.Продажи».

«Сейчас в системе объявлено 17 таких аукционов . Общая стартовая сумма всех аукционов составляет более 13 миллионов гривен. Стартовая стоимость самого дешевого лота 3 тысячи гривен, самого дорогого — более 3 миллионов гривен», – говорится в сообщении.

Онлайн-аукцион по продаже янтаря планируется провести 27 февраля.

Отмечается, что будущие покупатели янтаря могут принять участие в торгах с любой площадки, аккредитованной в системе «Prozorro.Продажи». Для этого нужно пройти краткую регистрацию на площадке. Список всех аккредитованных площадок участник найдет здесь prozorro.sale .