Мощные землетрясения в Турции приведут к ущербу для экономики страны на сумму более 84 миллиардов долларов, или около 10% ВВП.

Об этом пишет Bloomberg с ссылкой на подсчеты Конфедерации предприятий и бизнеса Турции Turkonfed.

Так, по данным бизнес-группы, землетрясения повлекли ущерб жилым домам на сумму около 70,8 миллиарда долларов и потерю национального дохода еще на 10,4 миллиарда. Потери же рабочей силы будут стоить экономике Турции 2,9 миллиарда долларов.

Согласно подсчетам, ущерб, нанесенный инфраструктуре страны, включая дороги, электросети, больницы и школы, может привести к дефициту бюджета на уровне 5,4% ВВП и более, хотя официальный прогноз говорит о 3,5%.

Напомним, власти Турции задержали ряд людей, ответственных за строительство зданий, которые разрушились во время мощного землетрясения. В стране вспыхнула волна критики о якобы низком качестве домов.