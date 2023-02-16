По итогам 2022 года «Укрзалізниця» сократила перевозку железной и марганцевой руды на 45,9 миллиона тонн, или на 59,2%, по сравнению с 2021-м - до 31,7 миллиона тонн. Объемы перевозки черных металлов за аналогичный период сократились на 57,8% – до 9,2 миллиона тонн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные GMK Center.

По состоянию на 9 февраля 2023 года очередь с рудой составляла 7700 тыс. вагонов, с металлом - 666 вагонов. Самая большая очередь на пограничном переходе Чоп: там в очереди 4165 вагонов с рыжей. На переходе Ужгород - 2383 вагона с рудой.

«К основным проблемам для украинского экспорта по железной дороге в 2022 году можно отнести ограниченную пропускную способность пограничных переходов и отдельных участков железных дорог Европы. Кроме того, негативно влияло начальное отсутствие интеграции между железнодорожными структурами Украины и соседних стран, а также дефицит вагонов у европейских железнодорожных перевозчиков и отсутствие достаточного объема перегрузочных мощностей на границе», — указывает издание.

Напомним, представители железных дорог Украины и Республики Молдова в ходе встречи договорились о расширении сотрудничества на ближайшие три года.