Правительство Швейцарии отказалось от конфискации российских активов из-за того, что это якобы нарушает конституцию и подрывает существующий правопорядок.

Об этом, как пишет «Европейская правда», говорится в объяснении Федерального совета Швейцарии.

Как отмечается, на фоне международных дискуссий и нескольких парламентских запросов Федеральный совет обратился в администрацию с просьбой изучить правовую ситуацию по активам, замороженным в Швейцарии в результате санкций против России. Внутренняя рабочая группа, возглавляемая федеральным офисом юстиции, проинформировала Федеральный совет о своих выводах.

«Рабочая группа, представлявшая Государственный секретариат по экономическим вопросам (SECO), Государственный секретариат по международным финансам (SIF) и Директорат международного права (DIL) под руководством федерального офиса юстиции, пришла к выводу, что экспроприация частных активов законного происхождения без компенсации недопустима. швейцарским законодательством. Конфискация замороженных частных активов противоречит Федеральной конституции и действующему правопорядку и нарушает международные обязательства Швейцарии», — говорится в пояснении.

В то же время Швейцария продолжит рассматривать возможность конфискации валютных резервов центрального банка России и других государственных активов и более жестких уголовных наказаний за нарушение санкций.

«Швейцария внимательно следит за этими предложениями и высказывает свое мнение в ходе дискуссии. Соответствующие ведомства будут регулярно информировать Федеральный совет о международном развитии событий в этой сфере. Независимо от дискуссий по замороженным российским активам Федеральный совет подтвердил свое намерение продолжать поддержку Украины», — добавили также в швейцарском правительстве.

Ранее министр иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис заявлял, что его страна поддерживает идею конфискации замороженных российских активов и использование их для возобновления Украины, но банки категорически против такого предложения.

Ранее сообщалось, что Швейцария близка к тому, чтобы упразднить запрет на передачу Украине вооружений швейцарского производства.