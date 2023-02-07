Швейцария близка к тому, чтобы упразднить запрет на передачу Украине вооружений швейцарского производства.

Об этом пишет Reuters.

Сейчас покупателям швейцарского оружия запрещено его реэкспортировать, и это ограничение, по мнению некоторых представителей вооруженной промышленности страны, вредит торговле. Кроме того, европейские соседи Швейцарии все чаще призывают страну разрешить передавать оружие Киеву. Однако мнения швейцарских законодателей по этому вопросу разделились.

Лидер правоцентристской партии FDP Тьерри Буркарт подал в правительство просьбу разрешить реэкспорт оружия в страны с демократическими ценностями, подобными швейцарским.

- Мы хотим быть нейтральными, но мы являемся частью западного мира, - аргументировал он.

По мнению Буркарта, у Швейцарии не может быть права вето, чтобы остановить другие страны в оказании помощи Украине. В противном случае это будет означать поддержку России, которая не является нейтралитетом.

С такой позицией согласны все больше избирателей в Швейцарии. Соцопрос Sotomo, опубликованный 5 февраля, показал, что 55% респондентов поддерживают разрешение на реэкспорт оружия в Украину.

Нейтралитет Швейцарии является одним из главных принципов внешней политики страны, провозглашающий, что Швейцария не имеет права участвовать в вооруженных или политических конфликтах между другими государствами. Однако после полномасштабного российского вторжения в Украину Швейцария присоединилась к санкциям ЕС.