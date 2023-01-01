Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в 2023 году его страна продолжит поддерживать Украину.

Об этом говорится в новогоднем обращении Олафа Шольца, цитируемого немецким телеканалом Tagesschau, пишет «УП».

— Ни обзор года не обходится без кадров 24 февраля, когда на рассвете первые российские ракеты попали в Киев, Харьков, Одессу и другие украинские города. Путин ведет империалистическую захватническую войну прямо посреди Европы. Однако он не захватил Украину через несколько дней, как планировал. Украинцы мужественно защищают свою страну, в том числе благодаря нашей помощи, – сказал он.

Олаф Шольц заверил, что и дальше будет поддерживать Украину.

Канцлер также подчеркнул, что НАТО и ЕС не разделены, как во время многих предыдущих кризисов, а «более едины, чем они были долгое время».

Напомним, высокопоставленный офицер немецкой разведки был арестован по подозрению в шпионаже в пользу России. Он имел доступ к секретной информации о войне в Украине, а также секретным данным от США и их союзников.