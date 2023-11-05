У Миколаєві таксист знайшов рюкзак з грошима та ювелірними виробами, всі цінності забрав собі. Поліцейські його затримали за крадіжку.

Про це повідомили у поліції Миколаївської області.

Зазначається, що житель Миколаєва забув на зупинці громадського транспорту поблизу автовокзалу рюкзак. 40-річний чоловік повідомив поліції, що рюкзак він використовує як «тривожну валізу» та зберігає у ньому всі особисті документи, у тому числі, на майно, а також сімейні заощадження у національній та іноземній валюті разом із ювелірними виробами та іншими цінними речами. Коли заявник повернувся на зупинку, рюкзака вже не було.

Правоохоронці протягом декількох годин встановили особу крадія та затримали його. Затриманим виявився місцевий 54-річний таксист. У ході розслідування поліцейські встановили, що чоловік забрав на зупинці рюкзак, виїхав за межі Миколаєва, де витяг з рюкзака гроші та коштовні речі, після чого викинув наплічник разом із документами та іншими речами заявника, і повернувся у місто.

Наразі усе майно поліцейські повернули власнику.

Нині слідчі повідомили крадієві про підозру за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України «Крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану». Чоловіку загрожує до восьми років ув’язнення. Найближчим часом суд обиратиме йому запобіжний захід. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, що на Миколаївщині затримали 34-річного жителя селища Зарічне Миколаївського району за підозрою у незаконному заволодінні автомобілем. Йому загрожує до 5 років позбавлення волі.