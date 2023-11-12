Фінляндія готує план повоєнного відновлення України. Першу його частину буде представлено до кінця поточного року.

Про це заявив міністр зовнішньої торгівлі і розвитку Фінляндії Вілле Тавіо в інтерв’ю «Укрінформу».

«Україна може розраховувати на нашу підтримку в майбутньому для подолання величезних наслідків російської агресії. Фінляндія готується взяти участь у процесі відбудови та розробляє національний план з відбудови у співпраці з приватним сектором. Перша частина плану буде опублікована до кінця цього року», — анонсував фінський посадовець.

За словами Вілле Тавіо, план буде зосереджений на тому, як фінський приватний сектор може брати участь у відновленні України.

«Ми можемо брати участь, наприклад, в енергоефективному та екологічно чистому будівництві, енергетичному секторі, переході до відновлювальних джерел енергії, управлінні водними ресурсами та відходами, у сферах телекомунікацій, освіти та верховенства права. Я вважаю, що це ті сфери, які дуже добре відповідають поточним потребам в Україні», — наголосив він.

У цьому контексті фінський урядовець зазначив, що міжнародна виставка і конференція з відбудови України під назвою «ReBuild Ukraine Powered by Energy», яка відбудеться 14-15 листопада у Варшаві, буде «чудовою нагодою для понад 40 фінських компаній провести переговори з українськими партнерами та дізнатися більше про способи участі у величезних зусиллях (з відбудови України – прим.)».

Нагадаємо, раніше Фінляндія виділила 92 мільйони євро допомоги Україні та іншим країнам, які постраждали від російської агресії.