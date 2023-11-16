Президент Володимир Зеленський зустрівся із главою МЗС Великої Британії Девідом Кемероном.

Про це повідомив глава держави.

Перший робочий візит на новій посаді Девіда Камерона, державний секретар у закордонних справах, справах Співдружності націй та розвитку Великої Британії, здійснив в Україну.

— Я хотів, щоб мій перший візит був саме до вас. Я особисто захоплююся силою та рішучістю українського народу. І своїм візитом хочу сказати, що ми продовжимо надавати вам моральну підтримку, дипломатичну підтримку, економічну і насамперед — військову підтримку. Не лише цього року, а й наступного», — сказав Девід Кемерон.

Під час переговорів Володимир Зеленський зауважив, що світ зараз не такий зосереджений на ситуації в Україні, що зовсім не допомагає на фронті.

— Хороша зустріч. Зброя для фронту, посилення ППО, захист наших людей і критичної інфраструктури. Вдячний Британії за підтримку! — зазначив президент України.

Раніше повідомлялось, що 13 листопада колишнього премʼєр-міністра Великої Британії Девіда Кемерона призначили новим міністром закордонних справ королівства.