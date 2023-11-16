Президент Володимир Зеленський зустрівся із главою МЗС Великої Британії Девідом Кемероном.
Про це повідомив глава держави.
Перший робочий візит на новій посаді Девіда Камерона, державний секретар у закордонних справах, справах Співдружності націй та розвитку Великої Британії, здійснив в Україну.
— Я хотів, щоб мій перший візит був саме до вас. Я особисто захоплююся силою та рішучістю українського народу. І своїм візитом хочу сказати, що ми продовжимо надавати вам моральну підтримку, дипломатичну підтримку, економічну і насамперед — військову підтримку. Не лише цього року, а й наступного», — сказав Девід Кемерон.
Під час переговорів Володимир Зеленський зауважив, що світ зараз не такий зосереджений на ситуації в Україні, що зовсім не допомагає на фронті.
— Хороша зустріч. Зброя для фронту, посилення ППО, захист наших людей і критичної інфраструктури. Вдячний Британії за підтримку! — зазначив президент України.
Раніше повідомлялось, що 13 листопада колишнього премʼєр-міністра Великої Британії Девіда Кемерона призначили новим міністром закордонних справ королівства.
Президент Володимир Зеленський зустрівся із главою МЗС Великої Британії Девідом Кемероном.
Про це повідомив глава держави.
Перший робочий візит на новій посаді Девіда Камерона, державний секретар у закордонних справах, справах Співдружності націй та розвитку Великої Британії, здійснив в Україну.
— Я хотів, щоб мій перший візит був саме до вас. Я особисто захоплююся силою та рішучістю українського народу. І своїм візитом хочу сказати, що ми продовжимо надавати вам моральну підтримку, дипломатичну підтримку, економічну і насамперед — військову підтримку. Не лише цього року, а й наступного», — сказав Девід Кемерон.
Під час переговорів Володимир Зеленський зауважив, що світ зараз не такий зосереджений на ситуації в Україні, що зовсім не допомагає на фронті.
— Хороша зустріч. Зброя для фронту, посилення ППО, захист наших людей і критичної інфраструктури. Вдячний Британії за підтримку! — зазначив президент України.
Раніше повідомлялось, що 13 листопада колишнього премʼєр-міністра Великої Британії Девіда Кемерона призначили новим міністром закордонних справ королівства.