Колишнього премʼєр-міністра Великої Британії Девіда Кемерона призначили новим міністром закордонних справ королівства 13 листопада.

Про це йдеться в повідомленні британського уряду.

Крім того, у рамках перестановок в уряді Ріші Сунака, ексглаву МЗС Джеймса Клеверлі призначили міністром внутрішніх справ замість Суелли Бравермен. Її звільнили з посади міністра внутрішніх справ після її резонансної статті, у якій вона звинуватила лондонську поліцію в упередженості на користь пропалестинських протестів.

Девіду Кемерону надали шляхетний титул довічного перства, щоб він міг обійняти посаду у Кабінеті міністрів.

У Британії володарям довічного перства надається титул барона і право на місце в Палаті лордів, якщо вони мають відповідний вік та громадянство.

Офіс Сунака повідомив 13 листопада, що король Чарльз III схвалив надання Девіду Кемерону місця у Палаті лордів, дозволяючи йому повернутися до уряду, незважаючи на те, що він не був обраним членом парламенту.

Як відомо, Девід Кемерон був відсутній на політичній арені понад сім років після того, як у липні 2016 року після референдуму про вихід Великої Британії з ЄС залишив посаду прем’єр-міністра.

Нагадаємо, що на посаду міністра закордонних справ Словаччини в уряді антиукраїнського Роберта Фіцо вже тривалий час розглядають колишнього голову Жилінського краю Юрая Бланара, який відзначався одіозними заявами щодо війни РФ проти України і не є кадровим дипломатом.