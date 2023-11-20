Міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар

В уряді Словаччини заявили, що до 12 пакету санкцій Європейського Союзу проти Росії не має входити ядерне паливо, бо словацькі електростанції не готові працювати на альтернативному паливі.

Про це повідомило словацьке інформаційне агентство TASR з посиланням на міністра закордонних справ Словаччини Юрая Бланара.

Провладна партія SMER-SD вимагатиме дослідження впливу пакета санкцій не лише на Союз, а й на саму Словаччину, сказав міністр.

«Червона лінія для нас полягає в тому, що санкції не повинні включати ядерне паливо, тому що [словацькі] атомні електростанції ще не були достатньо трансформовані, щоб мати можливість працювати на альтернативному паливі», — зазначив він.

У цьому, за його словами, ЄС прислухався до Словаччини. Він також заявив, що санкційна політика не зупинила Росію, однак вплинула на бізнес у ЄС і, зокрема, у Словаччині.

Утім, партія SMER підтримує фінансову допомогу Україні, каже він, але за певних умов. Міністр стверджує, що фінансову підтримку України мають спрямовувати саме на те, на що вона призначена, і гроші не повинні «зникати».

Нагадаємо, новий прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо не підтримує надання військової допомоги Україні.