Захід недостатньо швидко і з затримками передає Україні зброю для контрнаступу, тому Росія «дуже добре підготувалася» до нього.

Про це заявив президент Чехії Петр Павел на відкритті зборів командування армією в Празі, написало Denikn.

На його думку, контрнаступ ЗСУ розвивається «не так, як очікували самі українці». Причиною цього є те, що підтримка Заходу була «недостатньо масовою та швидкою», при цьому час, витрачений на підготовку до контрнаступу, дозволив також і Росії «дуже добре підготуватися» до нього.

Президент Чехії наголосив, що надання необхідного Україні озброєння досі затримується й навіть зараз «не досягає необхідного рівня».

За його словами, самі українські військові відчувають «не лише зрозумілу втому, але й усе більше розчарування підтримкою Заходу».

«Вони відчувають, що ми їх у цьому залишаємо», — зауважив Петр Павел.

Він додав, що щонайменше третина енергетичної інфраструктури України зруйнована, оскільки її «не вдалося відремонтувати до зими», що також створюватиме тиск на українців щодо подальшої стійкості та підтримки ЗСУ.

Нагадаємо, що конгресмен від Демократичної партії Адам Сміт заявив, що США мають схвалити нову допомогу Україні протягом тижнів, а не місяців. «Вони опиняться в дуже небезпечному становищі, якщо ми не надамо їм ресурси в розумні терміни».