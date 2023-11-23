Американський інтернет-рітейлер Amazon.com Inc. запускає програму безкоштовного навчання навичкам у сфері штучного інтелекту AI Ready та розраховує навчити в її рамках 2 мільйони осіб з усього світу до 2025 року.

Про це йдеться у повідомленні компанії, пише «Економічна правда».

Ініціатива передбачає запуск нових проєктів для дорослих та молоді, а також розширення діючих програм безкоштовної ШІ-підготовки.

Зокрема, Amazon запустить вісім безкоштовних онлайн-курсів в області ШІ, у тому числі генеративного (що створює контент і використовується, наприклад, в ChatGPT, — прим), для представників технічних та нетехнічних спеціальностей, а також стипендіальну програму Amazon Web Services (AWS) Generative AI Scholarship з охопленням понад 50 тис студентів та школярів старших класів.

«Якщо ми хочемо розкрити весь потенціал ШІ у вирішенні найскладніших проблем світу, освіту в цій сфері потрібно зробити доступною для всіх охочих», — ідеться в заяві компанії.

The Wall Street Journal зазначає, що Amazon розгортає нову ініціативу в умовах серйозної кадрової конкуренції з Microsoft, Google та іншими компаніями.

Раніше генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш сформував групу експертів для надання рекомендацій щодо використання штучного інтелекту.

А нещодавно Франція, Німеччина та Італія досягли згоди щодо того, як має регулюватися штучний інтелект, що має прискорити переговори на рівні Європейського Союзу.