Баштанська районна адміністрація оголосила тендер на придбання 50 комплектів системи для наведення на ціль FPV дронів в автоматичному режимі СНЦАР-FPV.
Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «НикВести».
На придбання таких систем керування замовник планує витратити 540 тисяч гривень.
Згідно з тендерною документацією, до комплекту наведення на ціль мають входити:
— модуль наведення та автоматичного супроводу FPV дрона на ціль;
— два кабелі для зʼєднання радіоприймача та польотного контролера;
— відеокамера;
— інструкція для користувача.
Системи керування мають бути обовязково новими. Переможець тендеру має доставити замовнику техніку до 31 грудня цього року.
Нагадаємо, у Миколаєві планують витратити 7 мільйонів 180 тисяч на закупівлю 6 автомобілів типу пікап для потреб оборони.
Баштанська районна адміністрація оголосила тендер на придбання 50 комплектів системи для наведення на ціль FPV дронів в автоматичному режимі СНЦАР-FPV.
Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «НикВести».
На придбання таких систем керування замовник планує витратити 540 тисяч гривень.
Згідно з тендерною документацією, до комплекту наведення на ціль мають входити:
— модуль наведення та автоматичного супроводу FPV дрона на ціль;
— два кабелі для зʼєднання радіоприймача та польотного контролера;
— відеокамера;
— інструкція для користувача.
Системи керування мають бути обовязково новими. Переможець тендеру має доставити замовнику техніку до 31 грудня цього року.
Нагадаємо, у Миколаєві планують витратити 7 мільйонів 180 тисяч на закупівлю 6 автомобілів типу пікап для потреб оборони.