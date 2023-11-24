Баштанська районна адміністрація оголосила тендер на придбання 50 комплектів системи для наведення на ціль FPV дронів в автоматичному режимі СНЦАР-FPV.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «НикВести».

На придбання таких систем керування замовник планує витратити 540 тисяч гривень.

Згідно з тендерною документацією, до комплекту наведення на ціль мають входити:

— модуль наведення та автоматичного супроводу FPV дрона на ціль;

— два кабелі для зʼєднання радіоприймача та польотного контролера;

— відеокамера;

— інструкція для користувача.

Системи керування мають бути обовязково новими. Переможець тендеру має доставити замовнику техніку до 31 грудня цього року.

Нагадаємо, у Миколаєві планують витратити 7 мільйонів 180 тисяч на закупівлю 6 автомобілів типу пікап для потреб оборони.