Уряд і парламентська більшість Данії погодили додаткове фінансування фонду, з якого надають підтримку України. Ідеться про бонусні 308 мільйонів євро на 2023 рік та 3,15 мільярда євро на 2025—2027 роки.

Про це повідомило Міністерство оборони Данії.

«Це означає, що загалом на військову підтримку України у 2023—2027 роках у межах Фонду виділять 60,4 мільярдів данських крон», — йдеться в пресрелізі.

Додаткове фінансування також дозволить гарантувати, що Данія досягне показника мінімум 2% ВВП витрат на оборону, узгодженого державами-членами НАТО.

«Протягом усієї війни Данія була вірним прихильником України, і коли ми зараз посилюємо нашу підтримку — як у 2023 році, так і виділяючи значні кошти у 2025—2027 роках, ми надсилаємо чіткий сигнал, що українці можуть розраховувати на підтримку Данії в довгостроковій перспективі», — прокоментував міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен.

За даними МЗС Данії, від початку широкомасштабної війни і станом на 1 вересня Данія виділила Україні військову допомогу на 1,5 мільярди євро, і ще приблизно 336 мільйонів євро у вигляді гуманітарної та іншої допомоги.

Посол Данії в Україні Олє Егберг Міккельсен заявив, що для відновлення пошкоджених війною українських міст, зокрема Миколаєва, не достатньо проводити масштабні конференції, а треба приділяти увагу конкретним діям.

Нагадаємо, з лютого 2022 року по жовтень 2023 року Данія взяла на себе велику відповідальність щодо відновлення інфраструктури в Миколаєві та області. Згідно зі звітом Міністерства закордонних справ Данії, загальна сума виділених коштів склала 75,5 мільйонів євро.

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