Президент України Володимир Зеленський доручив міністру оборони Рустему Умєрову, головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному та міністерствам розробити комплексний план щодо мобілізації військових до наступного тижня.

Про це Володимир Зеленський заявив на пресконференції з президентом Латвії Едгарсом Рінкевичсом.

Володимир Зеленський зазначив, що заслухав доповідь про те, які питання потрібно вирішити, які законодавчі зміни необхідні.

«Комплексний план з цього питання буде на наступному тижні. Дуже вірю, що на наступному тижні, принаймні питання поставлене і Залужному, і Умєрову, міністрам, тому вони будуть все комплексно доповідати наступного тижня», — сказав президент.

До того, секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що військовослужбовці строкової служби, термін служби яких вже закінчився, найближчим часом будуть демобілізовані.

Нагадаємо, Верховна Рада на засіданні 8 листопада продовжила воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні ще на три місяці — до лютого 2024 року.